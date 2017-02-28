“مفاجأة” روسية أمريكية في سوريا بعد 3 أشهر!

توقع خبير أمريكي، يقدم استشارات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال السياسة الخارجية، أن تتوصل موسكو وواشنطن إلى توافق حول تسوية الأزمة السورية في غضون 3 أشهر.

وقال الخبير بول فاليلي، الثلاثاء 28 فبراير/شباط، خلال مشاركته في مؤتمر “الشرق الأوسط: متى يأتي يوم غد؟” الذي ينظمه نادي “فالداي” الدولي في موسكو: “أشتغل حاليا على إعداد مفاجأة لكم جميعا. لكن لا يمكنني أن أكشف لكم عن هذه المفاجأة. عليكم انتظار 90 يوما، لتعرفوا ماذا سيحصل بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وشدد الخبير على ضرورة أن تتعاون روسيا والولايات المتحدة مع السعودية ومصر ودول أخرى من أجل إطلاق عملية نهضة حقيقية بسوريا.

وفي معرض تعليقه على صياغة النهج الخارجي لإدارة ترامب، قال فاليلي إن هذه العملية تجري بشكل دقيق ومدروس للغاية. وأوضح رأيه، قائلا: “عليكم أن تتحلوا بالصبر فيما يخص مجال السياسة الخارجية، وفي المجال الأمن. ستكون هناك قريبا أفكار جديدة”.

تجدر الإشارة إلى أن فاليلي يترأس صندوق “انهضي أمريكا” ومجموعة “التراث” للاستشارات في مجال الأمن القومي.

وفاليلي هو لواء متقاعد وأحد خبراء نادي “فالداي” الذي يشارك فيه سياسيون وعلماء دبلوماسيون من أكثر من 25 دولة.

المصدر: انترفاكس