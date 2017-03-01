عقد لقاء جديد بين الدول الضامنة والمعارضة المسلحة في أستانا في 14 مارس

أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلا عن مصدر مطلع بأن اجتماعا جديدا

بين الدول الضامنة للهدنة في سوريا والمعارضة السورية المسلحة سيعقد في أستانا في 14 مارس/آذار الجاري.

وأكد المصدر للوكالة في جنيف الأربعاء 1 مارس/آذار، “من المتوقع أن تجري المفاوضات في أستانا في 14 مارس/آذار”.

وقال مصدر مطلع لوكالة “إنترفاكس-كازاخستان” في وقت سابق الأربعاء إن اجتماعا فنيا للدول الضامنة سيعقد في أستانا قبل 21 مارس/آذار، مشيرا إلى أن الدول الضامنة تناقش شروط عقد هذا الاجتماع.

وأوضح المصدر أن الحديث الآن لا يدور عن عقد مفاوضات “أستانا-3”.

يذكر أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا هي روسيا وتركيا وإيران. وجرت الجولة الثانية من المفاوضات السورية في عاصمة كازاخستان في 15 و16 فبراير/شباط الماضي.

المصدر: “إنترفاكس”