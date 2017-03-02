البنتاغون: العدد الإجمالي لمسلحي داعش في سوريا والعراق يبلغ 15 ألف عنصر

أعلن ستيفن تاونسند قائد قوات التحالف الدولي في سوريا والعراق أن العدد الإجمالي لمسلحي “داعش” في سوريا والعراق ييبلغ زهاء 12-15 ألف عنصر.

وأطلقت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عملية استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي منتصف فبراير/شباط من العام الجاري أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء عملية تحرير الجزء الغربي (الأيمن) للمدينة بعد تحرير الجزء الشرقي (الأيسر) فيها.

ويواصل الجيش العراقي توغله في أحياء غرب الموصل بعد أن تمكن من دخولها في 24 فبراير/شباط الماضي وإحكام السيطرة على المطار الدولي هناك.

المصدر: نوفوستي