جنيف-4.. دي ميستورا يجري مشاورات إضافية مع “الهيئة العليا”

وصل المبعوث الدولي الخاص، ستيفان دي ميستورا، مساء الأربعاء

1 مارس/آذار، إلى فندق “كراون بلازا” في جنيف، لإجراء مشاورات مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض)، بحسب وكالة تاس.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية الإخبارية بأن دي ميستورا، الذي يستقبل الوفود في قصر الأمم بجنيف فقط، أما الفنادق فلم يزرها حتى الآن، إلا في إطار “زيارات مجاملة”، بأنه رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين، قائلا: “كل التعليقات بعد انتهاء الجولة”.

وفي وقت سابق من الأربعاء التقى المبعوث الدولي دي ميستورا مع رئيس الوفد الحكومي السوري إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري.

المصدر: تاس