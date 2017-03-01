الحكومة السورية تشدد إجراءات منح الوثائق الشخصية وجوازات السفر

أكد وزير الداخلية السوري محمد الشعار، الأربعاء 1 مارس/آذار، على
أهمية دور إدارة الهجرة والجوازات في تعزيز الأمن فيما يتعلق بإصدار وثائق السفر لأصحابها بشكل دقيق وسليم.
وخلال اجتماعه مع مدير إدارة الهجرة والجوازات ورؤساء فروع ومراكز الهجرة والجوازات في المحافظات، شدد الوزير على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أي خلل وبذل كل الجهود من أجل تأمين الخدمات اللازمة للمواطنين بأسهل الطرق.
ودعا الشعار إلى التشديد والتدقيق فيما يتعلق بالإجراءات والشروط بخصوص منح وثائق السفر بكل أنواعها وتوخي الدقة والتأكد من البيانات عند إصدار الوثائق اللازمة للمواطنين.
كما أكد على التدقيق في منح الإقامات للوافدين إلى سوريا بكل دقة والتأكد من جميع البيانات عند منحها.
وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة تلافي الثغرات ووضع خطط وبرامج لتطوير واقع العمل في فروع الهجرة ومتابعة المشاريع بشكل حثيث لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة الدقيقة والسريعة للمواطنين.
المصدر: سانا
أقرأ ايضاً
- المعارضة السورية: الحكومة توافق على بحث انتقال السلطة في جنيف لإنهاء الحرب
- جنيف-4.. دي ميستورا يجري مشاورات إضافية مع "الهيئة العليا"
- الجيش السوري يسيطر على قلعة تدمر
- عقد لقاء جديد بين الدول الضامنة والمعارضة المسلحة في أستانا في 14 مارس
- روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة على دمشق
- لا تقدم في جنيف وروسيا: رحيل الاسد غير مقبول
- الوفد الروسي يلتقي الثلاثاء في جنيف وفدي دمشق و"الهيئة العليا"
- الحل السياسي الروسي في سورية “علماني” .... ونصيحة دي ميستورا للمعارضة لا تخسروا ادلب مثلما خسرتم حلب..
- مناوشات بين صحفيين سوريين وأعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف
- الجيش السوري يتقدم نحو منبج ويقطع الطريق على القوات التركية وفصائل "درع الفرات"