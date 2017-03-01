الحكومة السورية تشدد إجراءات منح الوثائق الشخصية وجوازات السفر

أكد وزير الداخلية السوري محمد الشعار، الأربعاء 1 مارس/آذار، على

أهمية دور إدارة الهجرة والجوازات في تعزيز الأمن فيما يتعلق بإصدار وثائق السفر لأصحابها بشكل دقيق وسليم.

وخلال اجتماعه مع مدير إدارة الهجرة والجوازات ورؤساء فروع ومراكز الهجرة والجوازات في المحافظات، شدد الوزير على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أي خلل وبذل كل الجهود من أجل تأمين الخدمات اللازمة للمواطنين بأسهل الطرق.

ودعا الشعار إلى التشديد والتدقيق فيما يتعلق بالإجراءات والشروط بخصوص منح وثائق السفر بكل أنواعها وتوخي الدقة والتأكد من البيانات عند إصدار الوثائق اللازمة للمواطنين.

كما أكد على التدقيق في منح الإقامات للوافدين إلى سوريا بكل دقة والتأكد من جميع البيانات عند منحها.

وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة تلافي الثغرات ووضع خطط وبرامج لتطوير واقع العمل في فروع الهجرة ومتابعة المشاريع بشكل حثيث لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة الدقيقة والسريعة للمواطنين.

المصدر: سانا