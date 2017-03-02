القوات الحكومية السورية “تدخل” مدينة تدمر التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية

أكد نشطاء سوريون أن القوات الحكومية السورية والقوات الداعمة لها تمكنوا من الدخول إلى مدينة تدمر الأثرية السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن قوات الحكومة السورية مدعومة من القوات الجوية الروسية والمسلحين الموالين لها دخلوا المدينة الأربعاء ما دفع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا عليها في ديسمبر/ كانون أول الماضي إلى التراجع.

وسيطر التنظيم المتشدد على المدينة المدرجة على قائمة اليونسكو للمواقع الأثرية مرتين الأولى في مايو/ آيار 2015 ثم استعاد الجيش السيطرة على المدينة في مارس/ آذار الماضي لكن التنظيم استعاد السيطرة عليها مجددا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب الصور التي التقطت بالأقمار الاصطناعية فإن التنظيم قام بتدمير عدة مواقع أثرية في المدينة.

كما دمرت عدة معالم أثرية في المدينة خلال المعارك بين الطرفين منها قوس النصر الذي يرجع تاريخه إلى 1800 عام.

BBC