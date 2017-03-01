المعارضة السورية: الحكومة توافق على بحث انتقال السلطة في جنيف لإنهاء الحرب

يقول وفد المعارضة السورية المشارك في محادثات جنيف للسلام
إنه أبلغ بأن وفد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وافق على مناقشة عملية الانتقال السياسي للسلطة من أجل إنهاء الحرب.
وقال وفد المعارضة إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستيفان دي ميستورا، أبلغه أن الجانب الحكومي أكد له هذا.
ولم ترد أي تصريحات من جانب الحكومة تؤكد هذه التقارير.
وتصر المعارضة منذ فترة طويلة على ضرورة الانتقال إلى شكل جديد من الحكومة في سوريا.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد في محادثات السلام التي يشارك فيها ممثلون لجماعات المعارضة المسلحة في سوريا، وروسيا وتركيا وإيران، في كازاخستان في 14 مارس/آذار، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء الروسية الأربعاء عن مصدر مقرب من المحادثات.
ولم يرد ذكر لمشاركة ممثلين للحكومة السورية في جولة المحادثات تلك بعد. وقال مصدر آخر لوكالات الأنباء إن الاجتماع سيركز على أمور إجرائية.
وتقول روسيا إنها تعتقد أن المحادثات السابقة التي عقدت في أستانة، عاصمة كازاخستان، ساعدت في بدء مفاوضات السلام في جنيف التي تتم برعاية الأمم المتحدة.
وقد توصلت روسيا وتركيا وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أنحاء سوريا عقب انتهاء جلسات أستانة، ولكن الهدنة انتهكت غير مرة. وما زال القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام مستمرا، إذ لم يشملهما اتفاق الهدنة.
BBC
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