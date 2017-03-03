أنباء عن فرار مسلحي “داعش” من تدمر

تداولت وسائل إعلام الخميس 2 مارس/آذار أنباء مفادها أن تنظيم “داعش” يقوم بإجلاء مسلحيه من مدينة تدمر التي تبعد 240 كيلومترا عن العاصمة السورية دمشق.

وتفيد الأنباء بأن مسلحي التنظيم أخلوا القسم الأكبر من تدمر بعد أن قاموا بتفخيخ المنازل والطرقات، في حين تعمل وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة على تطهير المناطق الغربية من المدينة.

وتهاجم طائرات سلاح الجو السوري مسلحي “داعش” أثناء فرارهم من المدينة، حيث دمرت في إحدى غاراتها رتلا للتنظيم كان متجها ناحية الشرق نحو مدينة السخنة.

ويخوض الجيش السوري في الوقت الحالي معارك عنيفة مع مسلحي “داعش” في المناطق الجنوبية الغربية من تدمر، ولم تعد طلائعه تبعد عن قلب المدينة سوى كيلومتر واحد.

المصدر: تاس