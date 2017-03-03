الجعفري: وفد الرياض يضم مجموعات إرهابية

قال رئيس الوفد الحكومي إلى جنيف بشار الجعفري إن وفد الرياض

يضم “مجموعات إرهابية” مسلحة تقاتل إلى جانب القوات التركية التي وصفها بأنها غازية لأراضي الشمال السوري.

وصرح الجعفري، الخميس 2 مارس/آذار، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السويسرية جنيف عقب محادثات مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستور قائلا: “قسم من وفد (الرياض) يضم مجموعات إرهابية مسلحة بعضها يقاتل إلى جانب القوات التركية الغازية لأراضينا في الشمال والبعض الآخر تديره (إسرائيل)”، محملا “وفد الرياض” مسؤولية أي فشل للمحادثات في جنيف.

وأكد رئيس الوفد الحكومي السوري أن “عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى تحرير آخر نقطة من أراضينا التي تعبث فيها فلول عصابات الإرهاب العالمي”.. “أجرينا اليوم جولة محادثات مع دي ميستورا تناولت المواضيع الجوهرية أبرزها مكافحة الإرهاب، واستمعنا إلى الخبراء القانونيين حول هذه المسألة”.

وذكر الجعفري أن دي ميستورا وعد الوفد السوري بالرد على ما قدم من أفكار خلال جلسة الجمعة، مضيفا أن ملاحظات أولية على ما تم الاستماع إليه قدمت إلى المبعوث الأممي.

وأشار الجعفري إلى أنه لم يسمع من دي ميستورا “أنه يرفض شخصيا إدراج السلة الرابعة المتعلقة بمكافحة الإرهاب على جدول الأعمال”، مؤكدا أن “من يرفض النقاش في سلة مكافحة الإرهاب هو حصرا وفد (معارضة الرياض)”.

وفيما يخص عملية تحرير مدينة تدمر، قال الجعفري: “أزف لكم خبر تحرير مدينة تدمر التاريخية من عصابات داعش الإرهابية على يد الجيش العربي السوري ونذكر في هذا الصدد بما قاله السيد الرئيس بشار الأسد في السابق بعد أن احتلت داعش مدينة تدمر مجددا.. (كما حررنا تدمر في السابق سنحررها مرة أخرى) وقد وفا بوعده لذلك أنتم جميعا مدعوون لزيارة مدينة تدمر التاريخية والوقوف عن كثب على جمال هذه المدينة بعد أن أصبحت حرة من يد العصابات الإرهابية”.

المصدر: وكالات