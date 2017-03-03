موسكو: “الهيئة العليا” في الواقع ترفض الحوار مع دمشق وجماعات معارضة أخرى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن “الهيئة العليا للمفاوضات” المعارضة السورية

في الواقع ترفض الحوار المتكامل مع دمشق وكذلك جماعات معارضة أخرى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي الخميس 2 مارس/آذار، إن قدرة ممثلي المعارضة السورية على التوصل إلى اتفاقات في إطار مفاوضات جنيف لا تزال تثير شكوكا، مؤكدة أن موسكو ستواصل تفعيل “عملية أستانا”، التي أطلقت منذ البداية دعما لعملية المفاوضات في جنيف والتي حققت نتائج محددة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الجانب الروسي مستعد لانضمام مشاركين جدد متمتعين بنفوذ حقيقي “على الأرض” وقادرين على المساهمة بشكل بناء في تسوية الأزمة السورية، إلى المفاوضات أستانا.

وأضافت أن روسيا تعمل جاهدة لمعالجة المشاكل الإنسانية في سوريا، وذلك بالتعاون مع الحكومة السورية، مشيرة إلى أن القوات الروسية تقوم في ظروف خطرة جدا بإيصال أغذية وأدوية إلى المحتاجين.

كما أشارت زاخاروفا إلى أن المستشفى الروسي المتنقل في حلب لا يزال يقدم مساعدات طبية إلى المدنيين في هذه المدينة.

من جهة أخرى، أشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن الوضع الإنساني حول مدينة الموصل العراقية لا يزال معقدا، قائلة إن الدول الغربية ووسائل الإعلام التابعة لها تحاول إخفاء حقيقة الوضع المأساوي في تلك المنطقة، لكي لا يقارن المجتمع الغربي هذا الوضع بمدينة حلب السورية، التي قام الإعلام الغربي بإثارة حملة دعائية غير مسبوقة بشأنها.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الغارات المستمرة لطيران الولايات المتحدة والتحالف الدولي تزيد من معاناة المدنيين في العراق، مشيرة إلى أن عدد غارات التحالف في العراق وسوريا في يناير الماضي مقارنة بسابقه ديسمبر زاد بنسبة 26% و68% على التوالي.

المصدر: RT + وكالات