3 منصات للمعارضة السورية تسعى لتشكيل وفد واحد في جنيف 4 المقبل

أعلنت منصتا “الرياض” و”موسكو” للمعارضة السورية الجمعة 3 مارس/آذار، أنهما

تسعيان لتشكيل وفد واحد، يضم أيضا منصة “القاهرة” للمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات جنيف.

وأكد رئيس بعثة الهيئة العليا للمفاوضات السورية إلى جنيف، يحيى القضماني، أن الهيئة تسعى لتشكيل وفد واحد مع منصتي “موسكو” و”القاهرة” بعد الجولة الحالية من محادثات جنيف.

وقال القضماني الجمعة: “الهيئة ليست ضد منصة القاهرة أو موسكو لكن الأخيرة أقرب للنظام من المعارضة أما (منصة) القاهرة فمتوافقون معها ولكن نختلف بالمضمون”… “سنحاول النقاش مع منصتي القاهرة وموسكو بعد جولة جنيف لتشكيل وفد واحد وسنستمر في محاولة التواصل معهم”.

وذكر القمضاني أنهم مستعدون للعودة إلى جنيف في 20 مارس/آذار الجاري، في حال تلقيهم الدعوة، مؤكدا أن الهدف الذي تسعى إليه الهيئة هو التوصل إلى حل سياسي.

وأضاف القضماني أن الهيئة تقترح إضافة بنود على ورقة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، تتمثل بإدماج فصائل “الجيش الحر” وإنشاء جيش واحد.

ومن جانبه قال حمزة منذر، المتحدث باسم منصة موسكو، في مؤتمر صحفي منفصل، إنه تم الاتفاق على عقد لقاءات جديدة تسمح بالوصول لاتفاق حول تشكيل وفد واحد للمعارضة، مؤكدا أن بحث مسألة مكافحة الإرهاب أمر أساسي وأنه سيتم بحث هذه المسألة مجددا في أستانا.

يذكر أن مصادر دبلوماسية قالت إنه لا توافق حتى اللحظة على ورقة دي ميستورا بشأن أطر المفاوضات، وأكدت أن المبعوث الأممي سيغادر إلى واشنطن بعد المباحثات لاطلاع الإدارة الأمريكية على نتائج جنيف.

من جانبه، قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن منصة الرياض إلى جنيف، نصر الحريري، إن الجولة الرابعة من المفاوضات انتهت دون نتائج محددة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنها كانت أفضل من سابقاتها.

وأوضح الحريري أن مواضيع تتعلق بالانتقال السياسي وأخرى تعتمد على جنيف – 1 تم مناقشتها مع المبعوث الأممي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع دي ميستورا على موعد افتراضي لاستئناف المفاوضات.

وأكد الحريري في معرض كلامه على أن “الجيش السوري الحر” المعارض يعتبر شريكا حقيقيا في محاربة الإرهاب، حسب تعبيره.

المصدر: وكالات