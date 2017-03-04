الجيش السوري يستعيد 29 بلدة شمال شرق حلب

أعلنت القوات المسلحة السورية، السبت 4 مارس/آذار، أنها استعادت من تنظيم
“داعش” 29 بلدة في الشمال الشرق من مدينة حلب.
وقالت القوات في بيان صادر عنها: “تمكن الجيش السوري من توسيع منطقة سيطرته إلى الشمال الشرقي من حلب، وذلك بعد فرضه السيطرة على 29 بلدة وقرية عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم (داعش)”، ولم يحدد البيان فترة استعادة هذه المناطق.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في الـ 4 يناير/كانون الثاني الماضي، أن القوات الجوية الفضائية الروسية حررت، بالتعاون مع الجيش السوري، 12360 كيلومترا مربعا من أراضي سوريا من قبضة المسلحين.
المصدر: وكالاتأقرأ ايضاً
- مستشار البنتاغون: لا حل للمشكلة السورية من دون روسيا
- دي ميستورا: سنبحث 4 سلات ضمن المفاوضات تشمل الإرهاب
- 3 منصات للمعارضة السورية تسعى لتشكيل وفد واحد في جنيف 4 المقبل
- موسكو: وضع دستور جديد يجب أن يصبح عامل وحدة في المفاوضات السورية
- الجعفري: وفد الرياض يضم مجموعات إرهابية
- الشرطة الألمانية تعتقل سوريين اثنين ارتكبا جرائم حرب
- موسكو: "الهيئة العليا" في الواقع ترفض الحوار مع دمشق وجماعات معارضة أخرى
- المعارضة السورية: الحكومة توافق على بحث انتقال السلطة في جنيف لإنهاء الحرب
- الحكومة السورية تشدد إجراءات منح الوثائق الشخصية وجوازات السفر
- جنيف-4.. دي ميستورا يجري مشاورات إضافية مع "الهيئة العليا"