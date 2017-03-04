الجيش السوري يستعيد 29 بلدة شمال شرق حلب

أعلنت القوات المسلحة السورية، السبت 4 مارس/آذار، أنها استعادت من تنظيم

“داعش” 29 بلدة في الشمال الشرق من مدينة حلب.

وقالت القوات في بيان صادر عنها: “تمكن الجيش السوري من توسيع منطقة سيطرته إلى الشمال الشرقي من حلب، وذلك بعد فرضه السيطرة على 29 بلدة وقرية عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم (داعش)”، ولم يحدد البيان فترة استعادة هذه المناطق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في الـ 4 يناير/كانون الثاني الماضي، أن القوات الجوية الفضائية الروسية حررت، بالتعاون مع الجيش السوري، 12360 كيلومترا مربعا من أراضي سوريا من قبضة المسلحين.

ومن أبرز الإنجازات التي تمكنت القوات السورية من تحقيقها، بفضل المساعدة الروسية، تحرير حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، كاملة، من سيطرة المسلحين، في تطور يعتبره المتابعون استراتيجيا ونقطة انطلاق نحو الحسم النهائي في ساحة القتال في الحرب الأهلية التي تعيشها سوريا منذ سنوات.

المصدر: وكالات