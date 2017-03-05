بالصور.. تفاصيل العثور على “طيّار الميغ 21”

عثرت السلطات التركية، فجر اليوم الأحد، على قائد المقاتلة التابعة

للنظام السوري الذي قفز منها قبيل تحطمها، أمس، بريف قضاء أنطاكيا في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن فرق الشرطة والدرك التركية أجرت عمليات بحث للعثور على الطيار استنادًا إلى شهود عيان قالوا إنه قفز بالمظلة قبيل تحطم المقاتلة.

وبدأت الفرق بعمليات البحث على خلفية العثور على مظلة الطيار في منطقة “أيوان ديراسي” التابعة لحي “فاتيكلي” في قضاء “ألتن أوزو” القريبة من الحدود السورية.

وعقب 9 ساعات من البحث المتواصل في المنطقة، تمكنت الفرق التركية من العثور على الطيار منهكًا على بعد حوالي 500 مترًا عن موقع مظلته.

وأوضحت المصادر أن الفرق نقلت الطيار السوري إلى مبنى قيادة الدرك بقضاء “ألتن غوز”، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل حول معلوماته الشخصية.

وعقب إجراء الاسعافات الأولية، جرى نقل الطيار إلى مستشفى هطاي الحكومي للقيام بالاجراءات العلاجية اللازمة.

كما أكّدت المصادر أن الطائرة كان تُقلّ على متنها قائدًا واحدًا فقط، وأن الفرق أنهت عمليات البحث والإنقاذ في مكان سقوطها.

ومساء السبت، أعلن النظام السوري فقدانه الاتصال مع قائد مقاتلة “ميغ 21″، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء (سانا).

وقبل ذلك، أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها أسقطت مقاتلة للنظام السوري في ريف محافظة إدلب الحدودية مع تركيا شمال غربي البلاد.

وقال “أحمد قره علي”، المتحدث باسم فصيل “أحرار الشام ” المعارض، للأناضول، كانت مقاتلة للنظام تحلق على ارتفاع منخفض عندما استهدفناها بمضاد طيران من عيار 23 ميليمتر بريف إدلب.

وأضاف “قره علي”، وإثر إصابتها تعرضت المقاتلة لعطل فني، وشوهدت وهي تبدأ بالسقوط.

وأكّد والي هطاي التركي “أردال أطا”، تلقيه معلومات تفيد بوصول قوات الدرك (الجندرمة) التركي والطواقم الطبية إلى حطام المقاتلة القادمة من الجانب السوري.

وأشار أطا، في تصريحاته إلى أنّ قمرة قيادة المقاتلة لا تفيد بوجود أحد داخلها بعد سقوطها قرب قرية “يايلاجق” التابعة لأنطاكيا.

(أخبار تركيا)