“SOL” مرض خطير ينتشر في لبنان والعالم العربي بسبب النرجيلة.. فما حقيقته؟

إنتشرت رسالة بين المواطنين عبر تطبيق “واتسآب” جاء فيها: “تحذّر وزارة الصحة المواطنين من مرض خطير إسمه SOL”. ونصحت الرسالة المنسوبة لوزارة الصحّة المواطنين بعدم تدخين النرجيلة في أي مكان عام، مثل المقاهي والمطاعم.

وأضافت الرسالة أنّ المرض المنتشر ليس له علاج وينتشر عن طريق النرجيلة ومن أوّل أعراض بصق الدم. ولفتت الى أنّ المرض منتشر الآن في لبنان ومصر وبعض الدول الخليجية.

وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الرسالة التي شاعت بين المواطنين لا أساس لها من الصحة، خصوصًا وأنّ وزارة الصحة لم تصدر أي بيان تحذيري بهذا الصدد، كما أنّ بعض الدول المشمولة بالتحذير أصدرت نفيًا للخبر.

“لبنان 24”