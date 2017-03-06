ميريام كلينك حاولت الهرب فمنعها القضاء في المطار

استدعت الشرطة القضائية المعلوماتية الفنانة الإباحية ميريام كلينك للمثول امامها غدا يوم الاثنين من اجل التحقيق معها في الفيديو الاباحي التي ظهرت فيه طفلة اثناء الفيديو، وهو ما يخدّش ويضرب الاخلاق لدى الأطفال.

وتحرك وزير العدل وطلب التحقيق في الموضوع ووقف بث الفيديو الاباحث لميريام كلينك.

وامس حاولت الفنانة الإباحية ميريام كلينك السفر الى دبي قبل التحقيق معها، لكن ما ان وصلت الى المطار حتى تم تأخير سفرها ومراجعة المرجع القضائي بشأن سفرها. ولم يكن هنالك من قرار لمنع السفر باستثناء طلب التحقيق معها واستدعائها يوم الاثنين الى الشرطة القضائية. لكن القاضي اعطى أوامر بمنع سفرها لحين مثولها امام الشرطة القضائية المعلوماتية ، وبذلك لم تستطع الفنانة ميريام كلينك السفر. وقامت بالصراخ في المطار، ورفعت صوتها، لكن تم منعها من السفر وعادت الى منزلها، على ان تقوم بالمثول امام التحقيق غدا الاثنين في 6 اذار 2017. وقد يتم توقيفها لمدة 48 ساعة على سبيل التحقيق. وهي كانت تعرف انه قد يتم توقيفها لذلك قررت السفر الى دبي فجأة، لكن القضاء اللبناني منعها من السفر.