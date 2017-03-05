اول لقاء بين الجيش الأميركي والجيش العربي السوري يحصل في سوريا

قامت قوة عسكرية أميركية بالتوجه الى مدينة منبج في ريف حلب لحماية الاكراد من الجيش التركي، وفي مدينة منبج يوجد جيش سوري، وهذه اول مرة يلتقي فيها الجيش الأميركي مباشرة في سوريا مع الجيش العربي السوري بشكل ودّي ودون معارك ودون حرب، بل بالمصافحة والسلام والتحية.
وكان الجو ودي للغاية بين تمركز الجيش الأميركي في منبج وتواجد الجيش السوري في منبج، ولم يحصل ذلك، أي ارسال قوة أميركية الى منبج دون تنسيق مع القيادة العسكرية للجيش العربي السوري. وبالتالي هنالك مرحلة جديدة بين اميركا وسوريا في العلاقات عسكريا وامنيا وسياسيا.
أقرأ ايضاً
- الجيش السوري يستعيد مطار تدمر العسكري .. قوات أميركيّة في منبج
- ترامب يدعو إلى فتح تحقيق في "سوء استخدام السلطة" من جانب أوباما بسبب مزاعم بالتنصت عليه
- بالصور.. تفاصيل العثور على "طيّار الميغ 21"
- مستشار البنتاغون: لا حل للمشكلة السورية من دون روسيا
- الجيش السوري يستعيد 29 بلدة شمال شرق حلب
- دي ميستورا: سنبحث 4 سلات ضمن المفاوضات تشمل الإرهاب
- 3 منصات للمعارضة السورية تسعى لتشكيل وفد واحد في جنيف 4 المقبل
- موسكو: وضع دستور جديد يجب أن يصبح عامل وحدة في المفاوضات السورية
- الجعفري: وفد الرياض يضم مجموعات إرهابية
- الشرطة الألمانية تعتقل سوريين اثنين ارتكبا جرائم حرب