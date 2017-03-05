اول لقاء بين الجيش الأميركي والجيش العربي السوري يحصل في سوريا

قامت قوة عسكرية أميركية بالتوجه الى مدينة منبج في ريف حلب لحماية الاكراد من الجيش التركي، وفي مدينة منبج يوجد جيش سوري، وهذه اول مرة يلتقي فيها الجيش الأميركي مباشرة في سوريا مع الجيش العربي السوري بشكل ودّي ودون معارك ودون حرب، بل بالمصافحة والسلام والتحية.

وكان الجو ودي للغاية بين تمركز الجيش الأميركي في منبج وتواجد الجيش السوري في منبج، ولم يحصل ذلك، أي ارسال قوة أميركية الى منبج دون تنسيق مع القيادة العسكرية للجيش العربي السوري. وبالتالي هنالك مرحلة جديدة بين اميركا وسوريا في العلاقات عسكريا وامنيا وسياسيا.