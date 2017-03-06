استئناف الرحلات الجوية بين حلب والقاهرة قريبا

أعلن مدير الخطوط الجوية السورية، محمد سليمان، الأحد 5 مارس/ آذار عن الانتهاء من أعمال تجهيز مطار حلب لاستئناف الملاحة الجوية مع القاهرة، إضافة لتسيير رحلات جوية بين حلب ودمشق.

وقال سليمان للصحفيين بهذا الشأن: “سيكون مطار القاهرة الأول الذي تسير إليه رحلات من مطار حلب فور تشغيله، ويجري حاليا تجهيز المطار لإستئناف الرحلات الجوية بأسرع وقت”.

وأضاف السؤول السوري: “الخطوط السورية تنظم حاليا رحلتين يوميا بين القاهرة ودمشق ورحلة واحدة كل أسبوعين بين القاهرة واللاذقية وذلك فى إطار العلاقات المتميزة والقوية بين الشعبين المصرى والسوري”.

يشار إلى أن الملاحة الجوية بين القاهرة وحلب انقطعت لمدة 4 سنوات بسبب الأزمة التي تشهدها سوريا منذ العام 2011.

المصدر: د ب أ