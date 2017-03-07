الدفاع الروسية: رؤساء أركان روسيا وتركيا والولايات المتحدة يبحثون في تركيا الشأن السوري

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية

فاليري غيراسيموف سيبحث الثلاثاء مع نظيريه التركي هلوسي أكار والأمريكي جوزيف دانفورد قضايا الأمن في سوريا والعراق.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة الثلاثاء 7 مارس/آذار، أن “رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية هلوسي أكار (الجهة المضيفة) ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد سيشاركون في اجتماع ثلاثي في مدينة أنطاليا (تركيا). ومن المخطط أن يتناول الاجتماع قضايا الأمن في سوريا والعراق”.

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية هي الأخرى أن الأطراف تعقد اجتماعا ثلاثيا في أنطاليا، مشيرة إلى أن الاجتماع يتناول مسائل عامة تتعلق بالأمن الإقليمي وقبل كل شيء في سوريا والعراق.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن روسيا وتركيا هما دولتان ضامنتان لاتفاق الهدنة الذي يسري في سوريا منذ 30 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 الماضي.

وأشارت صحيفة “صباح دايلي” التركية إلى أن الاجتماع الثلاثي يأتي على خلفية مناقشة إمكانية إجراء عملية في مدينة الرقة، وهي معقل تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، وكذلك بعد مطالبة أنقرة بخروج قوات سوريا الديمقراطية، وهي أبرز حليف للولايات المتحدة على الأرض في سوريا، من منطقة منبج في شمال البلاد، بينما تؤيد روسيا فرض الجيش السوري سيطرته على المنطقة المذكورة.

المصدر: وكالات