دي ميستورا يدعو الأطراف السورية إلى جنيف-5

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأطراف
المشاركة في المفاوضات السورية إلى جولة مفاوضات خامسة في جنيف في الـ 23 من مارس/ آذار الجاري.
وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي في نيويورك الأربعاء 8 مارس/آذار: “أطلعت مجلس الأمن في اجتماع مغلق الخميس على كامل نتائج جنيف – 4”.
وحث دي ميستورا الأطراف المتفاوضة على القدوم إلى جنيف قبل المفاوضات بيوم.
وشدد المبعوث الأممي على أن المفاوضات في جنيف 5 لن تكون مباشرة.
وطالب المبعوث الأممي الأطراف المشاركة في أستانا والجهات الراعية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.
المصدر: وكالاتأقرأ ايضاً
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