دي ميستورا يدعو الأطراف السورية إلى جنيف-5

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأطراف

المشاركة في المفاوضات السورية إلى جولة مفاوضات خامسة في جنيف في الـ 23 من مارس/ آذار الجاري.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي في نيويورك الأربعاء 8 مارس/آذار: “أطلعت مجلس الأمن في اجتماع مغلق الخميس على كامل نتائج جنيف – 4”.

وحث دي ميستورا الأطراف المتفاوضة على القدوم إلى جنيف قبل المفاوضات بيوم.

وشدد المبعوث الأممي على أن المفاوضات في جنيف 5 لن تكون مباشرة.

وطالب المبعوث الأممي الأطراف المشاركة في أستانا والجهات الراعية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.

المصدر: وكالات