«مجلس مدني» لإدارة الرقة بعد «داعش»

أعلنت «قوات سوريا الديموقراطية» التي تقود حملة عسكرية
في الرقة تحت راية «التحالف الدولي»، أمس، تشكيل «مجلس مدني» سيُعنى بإدارة المدينة بعد انتزاع السيطرة عليها من تنظيم «داعش». وقالت في بيان إن لجنة تحضيرية عقدت «لقاءات مع أهالي ووجهاء عشائر مدينة الرقة لمعرفة آرائهم في كيفية إدارة مدينة الرقة». وتعهد الناطق باسم «قسد» طلال سلو، بتقديم «كل الدعم والمساندة»، مضيفاً أن القوات سلمت بالفعل بعض البلدات المحيطة بمدينة الرقة للمجلس بعدما طردت «داعش».
(رويترز)
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