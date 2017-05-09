نساء سوريات مغتربات بدون أزواجهن…وهذه مطالبهن

أعلن مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية في سوريا أن بعض السفراء السوريين أرسلوا للمحكمة كتبا تتضمن مسائل وإجراءات حول الحصول على موافقة لمنح وصاية شرعية للنساء المغتربات باعتبار أن هناك عددا لا بأس به منهن يحتجن إلى مثل هذا النوع من الوصاية لاستخراج أو تجديد جوازات سفر أولادهن.

أعلن مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية في تصريح خاص لصحيفة “الوطن” السورية، أن المحكمة منحت العديد من الوصاية الشرعية بناء على طلب السفراء وذلك اعتمادا على كتاب السفارات المتضمن أسماء النساء اللواتي يحتجن إلى وصاية.

وبيّن المصدر أن هناك الكثير من النساء يقمن في المغترب من دون أزواجهن وذلك بسبب إما أنهم مفقودون أو أن قوانين اللجوء لا تسمح لهما بالاجتماع إلا بعد إجراءات معينة وبالتالي فإن المرأة تلجأ إلى السفارة للحصول على وصاية شرعية لأبنائها لمنح أولادها جوازات سفر.

وأضاف المصدر: من المعروف أن الأب هو المخول في الحصول على جوازات سفر لأولاده ولذلك فإن الوصاية الشرعية للأم تحتاج إلى إجراءات معينة ومنها أن تكون حاضرة أثناء الحصول على الوصاية إلى جانب حضور أحد أولياء الأولاد وبالتالي هذا يشكل صعوبة كبيرة للنساء المغتربات ومن هذا المنطلق تم الاقتراح بتسهيل هذا الإجراء بمنحهن وصاية شرعية عبر السفارة.

وبيّن المصدر أن المحكمة لن تمنح وصاية شرعية للنساء المغتربات إلا عبر كتاب رسمي من السفارة الموجودة في الدولة القاطنة فيها، مضيفاً: أنه في حال لم يكن هناك سفارة أو قنصلية فإنها تتوجه إلى أقرب دولة فيها سفارة سورية. بحسب الصحيفة.

ورأى المصدر أن هذه الخطوة ستسهل أمور المواطنين في المغترب، مشدداً على ضرورة مثل هذه الإجراءات، وخصوصاً فيما يتعلق بمعاملات الزواج والوصاية الشرعية وغيرها من الأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.