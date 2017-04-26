الأسد: اقترحنا على الأمم المتحدة إرسال وفد للتحقيق في حادث خان شيخون لكن الغرب عرقل ذلك

ذكر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن حكومته بعثت طلبا للأمم المتحدة
لإرسال وفد إلى سوريا للتحقيق في حادث خان شيخون، إلا أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة عرقلت هذه المبادرة.
وقال الأسد في حوار خاص مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الخميس: “بعثنا برسالة رسمية إلى الأمم المتحدة، وطلبنا منها إرسال وفد للتحقيق بما حدث في خان شيخون، وبالطبع، فإنهم لم يرسلوا وفدا حتى هذه اللحظة، لأن الغرب والولايات المتحدة منعوا أي وفد من القدوم”.
وتابع الأسد موضحا سبب الموقف الغربي هذا: “لأنه لو أتى مثل ذلك الوفد، فإنه سيجد أن كل رواياتهم حول ما حدث في خان شيخون، ومن ثم الهجوم على مطار الشعيرات، كان فبركة وكذبا في كذب، لهذا لم يرسلوا وفدا”.
وأشار الرئيس السوري إلى أن الاتصالات الوحيدة التي تجري الآن “هي بين روسيا، وربما الدول الأخرى، من أجل إرسال ذلك الوفد”، وأضاف: “حتى هذه اللحظة لم نتلق أي أخبار إيجابية حول قدوم أي وفد”.
المصدر: وكالات
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