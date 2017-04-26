وفد غربي يزور دمشق

رصد: قالت بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية،

إن الصراع في المنطقة سياسي وغايته بث الفوضى فيها وإضاعة الحق الفلسطيني.

جاءت تصريحات شعبان هذه خلال استقبالها وفدا إعلاميا غربيا يضم مفكرين وباحثين وناشطين من الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وألمانيا واستراليا.

وأكدت شعبان أن “ما حدث في العراق وليبيا هو أوضح مثال لما يُحضر للبلدان العربية، كما أن التنسيق الصهيوني مع التنظيمات الإرهابية المسلحة واضح جدا”. وتابعت “اتضح للقاصي والداني أن لا أحد يستطيع أن يملي شروطه على سوريا مهما عظمت التضحيات، وسوف تنتصر في النهاية لأن الحق معها”.

على صعيد آخر، ذكرت شعبان أن “المصالحات (الداخلية) هي بوابة أساسية لإعادة الأمن والسلام في سوريا، وأنها مصالحات بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي، ولذلك نحن ماضون بهذا الاتجاه”.