تقارير تكشف عن تفاصيل إسقاط طائرة تجسس أمريكية في سوريا

21 أبريل 2017 at 6:17ص

كشفت تقارير صحفية روسية تفاصيل إسقاط طائرة أمريكية بلا طيار من نوع ” Predator ” في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا.

وذكرت صحيفة “فيستنيك موردوفيه”، نقلا عن خبراء، أن الدفاعات الجوية السورية اكتشفت طائرة معادية في السماء، وأطلقت النار عليها ودمرتها.

وكشف فريق الاستكشافيين أن الطائرة التي انتهكت أجواء سوريا هي طائرة تجسس أمريكية بلا طيار. وقد أكد مسؤولون في الجيش الأمريكي أنهم فقدوا الاتصال بالطائرة المسيّرة “Predator”، أثناء قيامها بطلعة جوية.

فيما ذكرت وسائل إعلام تركية أن الطائرة انطلقت من قاعدة انجرليك في تركيا.

وتشير المعطيات إلى أن طائرة التجسس الأمريكية أُسقطت بصاروخ “بيتشورا-2” MQ-1 روسي الصنع. وذلك ما تؤكده الأجزاء التي عثر عليها في موقع تحطم الطائرة الأمريكية.

المصدر: وكالات

 

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