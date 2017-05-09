هجوم باريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة تنفيذ الهجوم الإرهابي في الشانزيليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس، والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين ومصرع المهاجم.

ويظهر في الفيديو شخصان مسلحان يتحركان قرب سيارة للشرطة، قبل أن يطلق أحدهما الرصاص على شرطي.

وفي فيديو آخر، وثق مدير عام وكالة البحرين للأنباء، مهند النعيمي، الذي كان متواجدا في أحد المقاهي بموقع الحادث، لحظة إطلاق النار وحالة الذعر والخوف التي سيطرت على المكان.

وقال ضباط في موقع الاعتداء إنهم بصدد التفتيش عن مهاجم ثان ربما شارك في الهجوم، في حين أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية، هنري برانديه، إلى أنه لا يمكن استبعاد ضلوع شخص آخر أو عدة أشخاص في الحادثة.

وقال هنري: “بعد التاسعة مساء بقليل، توقفت سيارة بجانب سيارة للشرطة كانت متوقفة. وسرعان ما رجل وأطلق النار على سيارة الشرطة فأصاب شرطيا في مقتل”.

من جهته، تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي الهجوم، وقال، في بيان: “منفذ الهجوم في منطقة الشانزيليزيه وسط باريس هو أبو يوسف البلجيكي، وهو أحد مقاتلي داعش”، دون أن يذكر مشاركة عنصر آخر.

المصدر: وكالات