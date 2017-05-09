انتخابات الرئاسة الفرنسية.. ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية 7 مايو المقبل

أفاد التلفزيون الفرنسي الرسمي، الأحد، بأن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان حصلا على نتائج تؤهلهما لخوض الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

حافظ المرشح المستقل إيمانويل ماكرون على تقدمه على منافسته مارين لوبان بعد فرز أكثر من 40 مليون من الأصوات، حيث حصد ماكرون 23.54% من الأصوات مقابل 22.33% لمنافسته.

وتقدم المرشح المستقل إيمانويل ماكرون على منافسته مارين لوبان بعد فرز أكثر من 33 مليون من الأصوات، حيث حصد ماكرون 23.1% من الأصوات مقابل 23 % لمنافسته

وكانت الداخلية الفرنسية قد أعلنت نتائج جزئية لفرز الأصوات منحت تقدما لمارين لوبان بحصولها 24.38% متقدمة على ماكرون الذي حصد 22.19% وذلك بعد فرز أصوات 20 مليون ناخب.

كما حصل فيون على 19.63% وميلانشون على 18.09%، وجاء بنوا هامون خامسا بعد حصوله على 5.79% من الأصوات.

ماكرون: أنا بحاجة إلى جميع أصواتكم وثقتكم والتحدي الأساسي يكمن في مواجهة النظام السابق

وأعلن المرشح المستقل إيمانويل ماكرون نجاحه بالتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأكد ماكرون أن الفرنسيين قرروا أن يجعلوه في قائمة الأفضل من أجل فرنسا، مضيفا أن فرنسا تجاوزت مرحلة مهمة، مستطردا بالقول إنه يعرب عن تقديره لجميع المرشحين.

وصرح المرشح الوسطي المستقل “في عام واحد غيرنا وجه السياسة الفرنسية”.

وأشار إيمانويل ماكرون إلى أنه من الضروري المحافظة على الزخم، وسوف أكون ممثلا لكل الفرنسيين”، مبينا أنه يجب الحفاظ على التفاؤل في فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا.

وشدد المتأهل للجولة الثانية في السباق نحو قصر الإليزيه على أنه يريد أن يصبح رئيسا لكل الفرنسيين ولحماية المستقبل، مؤكدا أنه بحاجة إلى جميع أصوات الفرنسيين وثقتهم.

هذا وقال المرشح الشاب المستقل والمؤيد لأوروبا ووزير الاقتصاد السابق: “التحدي الأساسي يكمن في مواجهة النظام السابق”.

لوبان: حان الوقت لتحرير الشعب الفرنسي من النخبة السياسية الحالية

وفي كلمة ألقتها مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان بعد ظهور النتائج الأولية التي احتلت فيها المرتبة الثانية، قالت إن الوقت حان لتحرير الشعب الفرنسي من النخبة السياسية الحالية.

وأضافت مارين لوبان أنه على الفرنسيين اغتنام هذه الفرصة التاريخية، مؤكدة أن هذه النتيجة ستمكن من الدفاع عن الوطنية والدولة.

هذا ودعت مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسيين إلى الانضمام إلى مشروع حزبها الذي سيأتي بالبديل لفرنسا.

هذا وأقر بونوا هامون مرشح الحزب الاشتراكي بالهزيمة، داعيا الفرنسيين للتصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

كما أقر مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون بهزيمته في الانتخابات، ودعا الفرنسيين إلى التصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات.

وأعلن المنتقل لخوض الجولة الثانية إيمانويل ماكرون عن نيته إنشاء ائتلاف واسع في الانتخابات البرلمانية القادمة.

من جهته أعلن رئيس الوزراء السابق مانويل فالس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساندته لماكرون في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال فالس إنه على الجميع قياس خطورة المرحلة، وأن يفعلوا كل شيء للاتحاد من أجل فرنسا.

رئيس الوزراء ووزير الخارجية يدعوان للتصويت لماكرون

دعا رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف ووزير خاجيته جان مارك إيرولت يوم الأحد، المواطنين للتصويت لصالح المرشح الاشتراكي ايمانويل ماكرون في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأضاف رئيس الوزراء كازنوف أن وجود مرشحة من أقصى اليمين في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بعد 15 عاما من صدمة أبريل/نيسان 2002، أمر يدعو الجمهوريين لاتخاذ موقف واضح وقوي.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء اتخذ موقفا سلبيا من لوبان منذ انطلاق الحملة الانتخابية.