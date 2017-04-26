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awsatnews.com عنوان الأوسط الجديد على الأنترنيت

26 أبريل 2017 at 12:01م

الرجاء من القراء الأعزاء تصفح موقعنا الجديد الذي تغير من العنوان 

awsatnews.net

إلى العنوان التالي:

www.awsatnews.com

حيث تم الإنتقال من مزود الخدمة السابقة إلى مزود خدمة جديد

شكراً

الإدارة

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